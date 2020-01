Municipales 2020 : Penelope Fillon sera candidate à Solesmes

publié le 30/01/2020 à 10:20

Penelope Fillon, mise en examen dans l’affaire des soupçons d'emplois fictifs lors de la dernière campagne présidentielle, est candidate au conseil municipal de la petite commune de Solesmes dans la Sarthe.

L’épouse de l'ancien Premier ministre François Fillon, qui siège depuis 2014 au conseil municipal, se présente pour un deuxième mandat, rapporte, mercredi 29 janvier, Paris Match.

Soupçonnée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs, Penelope Fillon est attendue à l’ouverture de son procès, le 24 février prochain. Elle aurait été rémunérée, pendant trois ans, par son époux François Fillon en tant qu'assistante parlementaire et aurait perçu environ 500.000 euros bruts. Elle a été mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux.