publié le 23/01/2019 à 07:45

C'est un jeune philosophe que Laurent Wauquiez a choisi pour mener la campagne des européennes au nom des Républicains. La candidature de François-Xavier Bellamy devrait être entérinée la semaine prochaine, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui cloche ?



Ce qui cloche aux yeux d’une partie des membres de Les Républicains, c’est qu’il penche très nettement du côté de la droite tradi, conservatrice, tendance Manif pour tous. D’ailleurs, il affiche ses opinions, contre l’avortement, même s’il ne veut pas remettre en cause la loi Veil, enfin c’est ce qu'il dit. Il a quand même participé "deux ou trois fois à des marches pour la vie".

Alors, c'est une tête bien faite. Le prof de philo de 33 ans, passé par Normal Sup et Henri IV, mais il ne représente pas la droite populaire. C'est plutôt la droite catho, bourgeoise. En tout cas, les anciens du RPR et de l’UDF ne s’y retrouvent pas.

Famille et PMA

D'aillleurs, ils font remarquer perfidement deux choses : 1/ Bellamy, c’est quand même celui qui a réussi à faire perdre la meilleure circonscription de France dans les Yvelines aux dernières législatives (c'est pas de chance ! ) 2/ il a fait son entrée en campagne médiatique en disant : "Je n’ai rien demandé, on est venu me chercher". Le degré d’engagement est effectivement à son maximum.



Pourquoi Laurent Wauquiez a fait ce choix ? Il tente un va tout. Bellamy, c’est clivant, mais c’est une partie non négligeable de la droite. C’est une candidature sur les "valeurs". Vous savez, Laurent Wauquiez a écarté dernièrement le nom de Frédéric Pechenard, qui aurait été plus rassembleur.



C’est un proche de Nicolas Sarkozy et de Valérie Pécresse, ancien directeur général de la police nationale. Il aurait été audible sur les questions de sécurité et d’immigration pour la campagne des européennes.

Le créneau de la droite Trocadéro

Au lieu de ça, la candidature de François Xavier Bellamy a de grandes chances de porter sur les sujets tels que l’avortement, la famille, la PMA. C’est un calcul que fait Wauquiez. Nicolas Sarkozy avait braconné sur les terres de Marine Le Pen, Laurent Wauquiez lui va braconner sur les terres de Marion Maréchal. Sur cette partie de la droite qu’Emmanuel Macron n’a pas embarqué avec lui.



C’est le créneau de la droite Trocadéro, ce sont les 20% de François Fillon de la présidentielle. C’est ça que cherche Laurent Wauquiez. C’est à double tranchant, il peut retrouver de l’oxygène comme il peut se racornir un peu plus, se rabougrir. Oui, soit son pari est juste, et il empochera les 20% de Fillon. Soit il se trompe, et il finira comme le Tea Party américain, balayé par Trump.