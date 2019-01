publié le 17/01/2019 à 07:42

C'est reparti pour la polémique autour du vin. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a déclaré que "le vin n'était pas un alcool comme les autres". Une petite phrase qui a déclenché un tollé chez les addictologues. À juste titre ?



Le problème de ce débat, c’est que c’est une guerre de religion avec d’un côté les addictologues qui estiment que dès la première goutte d’alcool, il y a un risque à sombrer dans l’alcoolisme. Et les défenseurs du vin qui disent que le vin, c’est aussi un produit culturel.

Mais qui a raison ? Moi, je vous répondrai que culturellement, le vin n’est pas un alcool comme un autre. Le vin, contrairement à la vodka, au gin ou au whisky, c’est une tradition française. C’est un savoir-faire français. Je vous rappelle que le vin fait partie du "repas français" qui a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Un juste milieu à trouver

On vient du monde entier pour goûter nos vins. Il n’y a qu’à voir le succès de l’oenotourisme ça représente 10 millions de personnes. C’est 5 milliards de recettes. C’est culturel et économique, le vin, c’est une vitrine de notre pays, c’est le deuxième secteur d’exportation derrière l’aéronautique et devant les cosmétiques. L’exportation du vin français, c’est l’équivalent de 300 TGV chaque année.



Une fois qu’on a dit ça, il ne s’agit pas de dire que le vin c’est anodin… Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a que des amateurs de vin, même si la consommation de vin a baissé de 60% en 60 ans. Mais entre l’éloge de l’ivresse et la prohibition, il y a sans doute un juste milieu.



Mais les médecins et les addictologues parlent de comas éthyliques avec le vin, comme avec les autres alcools. Le vin peut présenter les mêmes dangers que les autres alcools. L’alcoolisme qu’il soit au vin ou à autre chose reste un fléau. Oui, il y a évidemment très souvent des comas éthyliques, comme il y a très souvent des accidents de voiture.

On comprend les addictologues qui réclament plus de garde fous, notamment en agissant sur le prix du vin. Mais encore une fois, le vin étant un produit culturel, c'est aussi une question d’éducation, de modération. Il faut éduquer pour savoir ce qu’est le vin et pour ne pas franchir les bornes, avoir en tête que c’est de l’alcool mais éviter d’être sectaire, parce que le vin c’est un produit dont on peut être fier. À condition d’en fournir le mode d’emploi.



Pourquoi le ministre de l'Agriculture met ça sur la table maintenant ? D’abord, parce qu’il y croit. Il est originaire de Bourg-de-Péage dans la Drôme, on est au cœur de la vallée du Rhône. Il défend les vignerons.



Vous me direz, c’est assez populaire de défendre le vin, quand on est dans un gouvernement accusé "d’emmerder les français", pour reprendre l’expression de Georges Pompidou. Il y a de la conviction chez lui et sans doute de la posture. Mais il n’est pas en train de dire : "Allez-y enivrez-vous, saoulez-vous !" Il dit qu’entre l’abus et l’abstinence, il y a un espace à trouver… sans excès !