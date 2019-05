publié le 29/05/2019 à 08:51

Edouard Philippe prononcera-t-il un discours de politique générale au Parlement pour marquer le coup de l’acte 2 du quinquennat ? C’est une hypothèse à laquelle il réfléchit. Alors que des membres de son gouvernement n'hésitaient plus à évoquer son départ dans la presse, le Premier ministre a été malgré tout rassuré par les résultats des élections européennes.



Un discours de politique général qu'il pourrait prononcer la semaine prochaine devant le Parlement. En tout cas, sa décision n'est toujours pas prise et devrait l'être dans les jours et les heures qui viennent. Dimanche 26 mai, le Premier ministre avait accueilli "avec humilité" les résultats des élections européennes qui ont vu le Rassemblement national arriver en tête devant La République en marche.

"Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on a gagné", avait-il estimé lors d'une courte allocution, alors que l'entourage du Président s'attachait à minimiser la défaite en soulignant le "score honorable" réalisé par la liste de Nathalie Loiseau.