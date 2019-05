Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron se sont croisés lors d'une remise de décoration

publié le 24/05/2019 à 10:37

Le patron de la République en marche, Stanislas Guérini, ne veut pas perdre de temps après les élections européennes. En effet, selon le journal l’Opinion, il a adressé un mail aux cinq prétendants à l’investiture pour les municipales à Paris : Benjamin Griveaux, Anne Lebreton, Mounir Mahjoubi, Hugues Renson et Cédric Villani.



Tous sont convoqués mardi 28 mai à 18h30 pour une "réunion d’échange et d’information". Et ce alors que Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, organise son premier meeting de campagne le même soir à la Bellevilloise. Le chef de file des marcheurs, proche de Benjamin Griveaux, espère accélérer le processus de désignation du candidat à la mairie de Paris par la commission qui en a la charge.

Un empressement qui s’explique, peut-être, par le fait que le Premier ministre, Édouard Philippe, n’a toujours pas "fermé la porte" à l’éventualité d’une candidature.