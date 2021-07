EN DIRECT : Coronavirus, variant Delta, passe sanitaire : suivez l'allocution de Macron

Quatrième vague et relance économique. Ce sont les deux objectifs qu'Emmanuel Macron a prévu de remplir lors de son allocution de ce lundi 12 juillet. Initialement, le chef de l'État avait prévu de définir et détailler le cap des dix prochains mois avant la présidentielle de 2022. Au programme notamment : la réforme des retraites.

Mais comme depuis le début de la crise sanitaire, le coronavirus et le variant Delta sont venus modifier les plans du président de la République. Emmanuel Macron devrait donc évoquer la situation sanitaire et son évolution. La vaccination obligatoire des soignants est au cœur des discussions au sommet de l'État. Selon le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune, il s'agit d'une hypothèse très probable et légitime".

La pression hospitalière baisse avec 947 personnes en soins critiques. Mais la tendance du nombre de contaminations est, elle, à la hausse avec 4.256 nouveaux cas enregistrés dimanche, contre 2.549 il y a une semaine. Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, elles pourraient monter "au-dessus de 20.000 début août si nous n'agissons pas".

Suivez en direct les annonces d'Emmanuel Macron

18h25 - Selon nos informations, un loi est dans les tuyaux du côté du gouvernement. Le texte sera examiné en Conseil des ministres lundi prochain, puis à l'Assemblée les jours suivants pour une adoption espérée avant la fin du mois de juillet.

Deux gros morceaux constituent cette loi : la vaccination obligatoire. Elle doit concerner seulement les soignants ou bien tous ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles comme les aides à domicile ou encore les pompiers. C’est un point que le président doit trancher.

Et puis le passe sanitaire. Aujourd'hui, il est obligatoire pour les regroupements de plus de 1000 personnes... mais ce soir Emmanuel Macron devrait décréter un abaissement de cette jauge. Mais à quel niveau ?

18h12 - Emmanuel Macron devrait faire le point sur l'épidémie de coronavirus et la progression du variant Delta. Il se peut qu'il annonce de nouvelles mesures restrictives, notamment sur la vaccination. L'obligation de se faire vacciner sera-t-elle élargie à d'autres professions en lien avec les personnes fragiles ? "Cela pourrait faire l'objet d'amendements lors du débat parlementaire", imagine un interlocuteur du président.

Pas d'obligation pour l'ensemble de la population en revanche, elle serait contre-productive aux yeux de l'exécutif. Pour tenter tout de même de se projeter dans l'après, Emmanuel Macron n'oubliera pas d'évoquer le plan de relance, c'était son intention initiale, avant que le variant Delta impose sa réalité. Tous les dernières informations à retrouver ici.



18h - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à l'allocution d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée.