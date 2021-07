Retraites : la réforme engagée "dès que les conditions sanitaires seront réunies"

Durant son allocution de ce lundi 12 juillet, Emmanuel Macron a évoqué la réforme des retraites. Celle-ci, ne sera pas abordée tant que l'épidémie ne sera pas contrôlée. "Dès que nous le pourront, nous devrons engager la réforme des retraites", a expliqué le chef de l'État. Et elle le sera "dès que les conditions sanitaires seront réunies". Les 42 régimes spéciaux devraient bel et bien être supprimés. Le président de la République a par ailleurs, demandé au gouvernement de "travailler avec les partenaires sociaux sur ce sujet à la rentrée."

"L'âge de départ à la retraite doit être plus tardif. Une vie de travail doit offrir une pension digne. Toute retraite sera supérieure à 1.000 euros pars mois. Il est juste et efficace de changer notre système de retraite", a-t-il appuyé. Les réactions des syndicats ne devraient pas tarder, notamment à l'évocation d'un âge de départ à taux plein retardé.

