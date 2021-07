Coronavirus : un député LaREM souhaite que certains tests PCR soient payants

Le variant Delta continue de menacer les vacances estivales par sa forte propagation. Emmanuel Macron interviendra ce lundi 12 juillet à 20h et s'exprimera notamment sur la stratégie vaccinale qui semble devenir de plus en plus caduque. Pour inciter à la vaccination mais aussi pour l'accélérer, certains réclament désormais la fin de la gratuité des tests PCR. C'est le cas de Roland Lescure, député et porte-parole de La République en Marche, qui pointe du doigt le fait qu'un test PCR peut être réalisé "deux à trois fois par semaine".

"Je préfère que ce soit le vaccin qui puisse permettre l'accès aux restaurants ou aux voyages. J'aimerais que ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner payent de leur poche. Etant député des Françaises et des Français d'Amérique du Nord, un test coûte là-bas 200 euros. J'aimerais qu'ici cela soit d'un ordre entre 20 et 40 euros", confie le député.

L'objectif n'est pas de pénaliser les Français mais de "limiter les tests de convenance et d'inciter les gens à se faire vacciner. C'est, on le sait, la seule manière collective de sortir de cette crise", a-t-il conclu.