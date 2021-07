Emmanuel Macron a tranché. Ce lundi 12 juillet, la vaccination obligatoire pour les soignants va être annoncée par le président de la République. Plus tôt dans l'après-midi, l'AFP indiquait qu'un texte de loi allait être présenté en Conseil de ministres lundi 19 juillet, avant un passage devant le Parlement dans la semaine. "Le principe, c'est que ça aille le plus vite possible", a souligné une source parlementaire à l'agence de presse, même si cette obligation fait débat depuis plusieurs semaines.



Avec la propagation du variant Delta sur le territoire français, le chef de l'État a détaillé face aux Français le calendrier des prochains mois, en revenant sur l'évolution de l'épidémie. Le Conseil scientifique avait appuyé la "recommandation" du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale pour "aller vers une obligation vaccinale des soignants".

Le Conseil scientifique a également estimé que la vaccination obligatoire "pourrait être étendue à d'autres catégories, comme les 'aidants', le personnel des services à la personne ou l'ensemble des professionnels (non sanitaires) exposés et exposant à un risque pour autrui."