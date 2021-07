Coronavirus : Macron va étendre le passe sanitaire aux établissements accueillant du public

Conseil de défense sanitaire exceptionnel et nouvelle vague. Emmanuel Macron avait la volonté d'impulser un nouveau rythme et un nouveau cap pour les dix derniers mois de son quinquennat. Mais c'était sans compter la propagation du variant Delta sur le sol français.

Dans son allocution de ce lundi 12 juillet, le chef de l'État va annoncer de nouvelles restrictions afin de mieux contrôler l'évolution de l'épidémie et les déplacements dans les pays où la situation se détériore, comme l'Espagne ou le Portugal. Mais dès la fin d'après-midi, les tendances se confirmaient avant la prise de parole présidentielle.

L'extension du passe sanitaire à des établissements recevant du public, dont des lieux culturels (théâtres, cinéma) va être mise en place, comme l'indiquent des sources gouvernementales auprès de l'AFP. Ce passe est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes.

Le Conseil scientifique a recommandé d'abaisser les jauges, actuellement fixées à 1.000 personnes, pour les événements soumis à un passe sanitaire. Il suggère aussi des "restrictions" dans les territoires les plus touchés, "y compris en juillet et août et dans des zones de vacances", et évoque la possibilité d'un passe vaccinal pour accéder aux restaurants, activités culturelles ou sportives. Ces dernières options n'ont pas encore été confirmées.