Coronavirus : les parcs et les jardins fermés dès mardi

publié le 16/03/2020 à 15:30

La mairie de Paris a annoncé ce lundi 16 mars la fermeture des parcs et jardins de la ville de Paris dès mardi pour une durée indéterminée afin d'"amplifier" les mesures visant à freiner l'épidémie du coronavirus.

Cette décision a été prise après les réactions suscitées par les images montrant de nombreux parisiens massés dans des parcs parisiens pour y prendre le soleil alors que la France venait de passer au stade 3 de la lutte contre l'épidémie et avant de nouvelles décisions attendues d'Emmanuel Macron.

Des quais de Seine parisiens à la promenade des Anglais de Nice, en passant par la petite plage des Catalans de Marseille, les Français ont été nombreux à déambuler et prendre le soleil le week-end dernier, comme si de rien n'était. Des interactions sociales en totale contradiction avec les recommandations gouvernementales de distanciation sociale prises en raison de la propagation de l'épidémie en France.

"Concernant les jardins et les espaces publics communs et tout ce qu'on a pu voir (hier) après-midi, la maire de Paris prévoit dès ce début de semaine une restriction des accès aux parcs et jardins pour éviter ces comportements, même en dehors d'un confinement plus important", avait confié Audrey Pulvar, candidate sur la liste d'Anne Hidalgo à Paris, sur le plateau de BFMTV.

"Si on ne peut pas responsabiliser les gens, comme ce qu'on a pu voir dans les marchés hier, on sera amené à fermer les parcs", avait assuré Anne Souyris, tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le 13e arrondissement de la capitale, interrogée par BFM Paris. "Nous somme en train de l'étudier", avait-t-elle ajouté, assurant que la décision allait être prise dans les heures à venir.

Jean-Louis Missika, co-directeur de la campagne d'Anne Hidalgo, avait lui aussi vivement regretté que "la gravité de la crise du coronavirus ne (soit) pas rentrée dans tous les esprits", eu égard aux images de personnes flânant dans les parcs parisiens dimanche. Olivier Véran, ministre de la Santé, s'était d'ailleurs inquiété de ces comportements, dimanche soir sur France 2, regrettant de voir des personnes âgées prendre le soleil en famille avec leurs petits-enfants sans grande inquiétude.