publié le 14/06/2020 à 14:58

Faut-il déconfiner plus vite, sans attendre le 22 juin ? "Oui", selon le président du Medef, Geoffroy roux de Bézieux. "Chaque jour, chaque semaine coûte à l'économie. Plus vite on déconfinera, plus vite on repartira travailler, consommer, voyager et plus vite on sauvera l'emploi", a-t-il affirmé sur l'antenne de RTL.

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 14 juin, Geoffroy Roux de Bézieux prend l'exemple de la réouverture des cafés et des restaurants dans les zones oranges. "Si le Conseil scientifique le dit, oui il faut" rouvrir les restaurateurs. "Ils sont en train de crever, estime-t-il. On fera les comptes à la fin (...) Allons-y, relançons l'économie. Les restaurants doivent rouvrir la semaine prochaine. Chaque jour compte".

Le coronavirus continue de marquer le pas en France. Après la deuxième phase du déconfinement, l'épidémie est jugée "en grande partie contrôlée" dans le pays, par le Pr Delfraissy, président du Conseil scientifique. Le médecin, conseil du gouvernement, avait souligné que les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégées d'ici fin juin, notamment pour "les repas, les récréations ou le sport".