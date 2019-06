Emmanuel Macron, un "président des symboles", dit Alba Ventura

publié le 07/06/2019 à 09:37

Les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 étaient un moment à la dimension diplomatique et internationale importante, mais où la symbolique aussi était extrêmement forte. En particulier, la symbolique autour de "l’esprit de résistance".



Car Emmanuel Macron ne s'adressait là pas à Donald Trump ou aux Anglais, mais bien à nous les Français. Et c’est pour ça d’ailleurs que sur les lieux du débarquement "allié", le président a tenu absolument à rendre hommage "aux Français", qu’ils aient été "combattants" comme ceux du commando Kieffer, ou "résistants" comme le jeune Henri Fertet fusillé à 16 ans, dont Emmanuel Macron a lu cette poignante lettre d’adieu à ses parents.

"Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voila l’essentiel. (...) Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Mille baisers. Vive la France", écrit-il alors.

Lecture de la lettre d’adieu d’Henri Fertet, résistant, fusillé à 16 ans. Extrait de la cérémonie internationale du 75ème anniversaire du débarquement. Portsmouth, Royaume-Uni. pic.twitter.com/0GuQPPKVTs — Élysée (@Elysee) 5 juin 2019

Macron, le "Président des symboles"

Que l'on apprécie ou non le Président, il était impeccable dans ce registre. D’une manière générale, dès qu’il s’agit de convoquer les symboles, Emmanuel Macron sait faire. De la cour des Invalides au Louvre en passant par Versailles, Emmanuel Macron ne manque jamais une occasion de célébrer la grandeur de la France : la patrie, l’héroïsme, la bravoure, l’engagement, le devoir de mémoire. C’est le président des symboles.



D'autant que la dernière fois qu’Emmanuel Macron s’est lancé dans une séquence mémorielle, ça s’est terminé en crise des "gilets jaunes". C’était les célébrations des 100 ans de la grande Guerre, en novembre. L’Élysée avait baptisé cela "itinérance mémorielle", même si cela tenait plus du "parcours du combattant".



Ces deux jours de commémorations en Normandie tombaient à pic. Le moment était propice pour reparler de "l’Art d’être Français" qu’il avait invoqué lors de sa dernière conférence de presse. Et puis c’était aussi l’occasion de revenir sur les valeurs de la République, la Nation, la fraternité, la transmission. De la même façon, c’est ce qu’il fait aussi lorsqu'il décore les Bleus du foot à l’Élysée ou qu’il rend visite aux joueuses qui débutent leur coupe du monde ce vendredi 7 juin. Tout ça procède de la même symbolique.



Mais les Français votent-ils vraiment pour des symboles ? Non. C’est très bien les symboles, mais Emmanuel Macron est attendu, et il le sait, sur des sujets plus triviaux comme l’emploi, l’économie, les retraites, l’immigration, la sécurité... Comme le dit le ministre Gérald Darmanin dans le Point, "Il faut reparler au peuple". Donc il faut être le président du réel, pas le président des symboles.