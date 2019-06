publié le 06/06/2019 à 09:37

Emmanuel Macron et Donald Trump ont rendez-vous à Caen ce jeudi 6 juin pour un déjeuner de travail en tête-à-tête. L'occasion pour RTL de faire le point sur cette relation mouvementée entre les deux chefs d’État. "Dans la relation Macron-Trump, il n'y a pas d'éclaircies en vue", estime sur RTL Corentin Sellin, historien, spécialiste des États-Unis.



Les relations entre les deux hommes se sont refroidies particulièrement il y a deux ans, "après une tentative d'Emmanuel Macron au début de son mandat de jouer sur la personnalité de Donald Trump, en essayant de le flatter par exemple", rappelle Corentin Sellin. "Mais ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui tous les différends de fond, sur le commerce, sur le libre-échange, sur la notion même d'alliance, ont repris le dessus".

Même avant ces problèmes de fond, "les relations personnelles [entre Emmanuel Macron et Donald Trump] se sont détériorées", explique le spécialiste, citant notamment l'épisode où le président américain, en visite à l'Élysée, a épousseté les pellicules sur les épaules de son homologue français. "Il y a une forme de mépris", et il s'agit "de montrer qui est le partenaire supérieur", dit-il.

Pour la rencontre entre les deux hommes aujourd'hui, on peut ainsi imaginer "une entrevue où, au mieux, on listera les différends. C'est ce qu'on appelle une rencontre franche. Mais au pire, on ne doit pas exclure un éclat de Donald Trump, qui est complètement hors-cadre diplomatiquement", prévoit Corentin Sellin.