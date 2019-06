Les Républicains : “la bataille des quinquas” est lancée, dit Alba Ventura

publié le 06/06/2019 à 08:04

Désormais, c'est chacun pour soi : la bataille du leadership à droite est lancée ! Après la démission surprise de Laurent Wauquiez lundi 3 juin dans la soirée, c’est Valérie Pécresse qui claque la porte du parti. Elle l’a annoncé mercredi 5 juin sur France 2. Et ça n’était pas prévu…



C’est dire l’état dans lequel se trouve les Républicains ! Deux démissions en une semaine, ça restera dans les annales de la droite. C’est assez surprenant parce que dans la matinée de ce lundi, elle disait sur RTL vouloir sauver la famille des Républicains. Et 3 jours après, elle quitte le navire.

Pendant 2 ans elle a supporté d’être marginalisée par Laurent Wauquiez, et finalement elle part quand il part. Valérie Pécresse avait créé son propre mouvement, voulait se battre de l’intérieur. On lui avait reproché d’ailleurs d’avoir un pied dedans, un pied dehors, contrairement à Xavier Bertrand qui s’était retranché dans sa région.

Valérie Pécresse veut récupérer une partie de la droite

Elle a mis deux ans à tirer plusieurs constats. D’abord que ce parti est cadenassé, qu’on ne peut rien faire bouger. Mais aussi qu'il se droitise. C'est le constat d’une dérive des continents à droite, de ces deux droites irréconciliables. En tout cas, une droite modérée dans laquelle elle s’inscrit, et une droite plus radicale.



Cette droite qu’elle juge irrécupérable, celle qui ne s’incarne plus que dans la bataille contre le mariage pour tous, ou celle qui surfe sur les sujets du Rassemblement national : l’immigration et l’islam. Cette droite qui n’est pas encore partie chez Marine Le Pen et à laquelle Marion Maréchal fait de l’œil.



Mais c'est l'autre droite, cette droite / centre-droit, partie chez Emmanuel Macron, que Valérie Pécresse espère récupérer maintenant qu'elle est dehors. Sauf qu’ils sont quelques uns à vouloir la même chose.

La bataille des quinquas

Xavier Bertrand, par exemple, très habilement, ne s’est mêlé de rien des affaires des Républicains jusqu’à maintenant. François Baroin, lui, navigue à vue pour l’instant. Certains le verraient bien à la tête des Républicains. Lui veut bien aider mais sans précipitations.



Bertrand, Baroin, Pécresse : chacun commence à jouer son match. C’est la bataille des quinquas ! D’ailleurs, dans le tout dernier sondage Elabe pour le journal L’Opinion, les 3 se suivent. Avec un avantage pour Xavier Bertrand, peut-être parce qu’il joue déjà à l’extérieur. Aux yeux de l’électorat de droite/centre-droit; il ferait le meilleur leader.



Mais ça c’est pour les quinquas. Parce que dans le même sondage, celui qui surpasse cette bataille, c’est un sexagénaire : Nicolas Sarkozy. Il dit régulièrement qu’il a renoncé, mais on n’en est pas sûr. Nicolas Sarkozy qui reste en tout cas un leader, un chef comme la droite les aime. Il est en tout cas un possible sauveur, sans nul doute la position qu’il préfère…