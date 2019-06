publié le 06/06/2019 à 17:15

On croyait les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump tendues. Mais jeudi 6 juin, Donald Trump a clairement voulu montrer le contraire. "Les relations entre vous et moi, et celles entre la France et les Etats-Unis, sont exceptionnelles", a ainsi déclaré le président américain à Emmanuel Macron lors d'une rencontre à la préfecture de Caen à l'occasion des 75 ans du Débarquement.



De son côté, Emmanuel Macron a déclaré tenir "beaucoup" aux liens entre France et Etats-Unis, une "relation historique qui nous dépasse". Le président a ajouté : "A chaque fois que la liberté ou les démocraties sont menacées, nous agissons ensemble et donc nous allons poursuivre (...), bâtir des positions communes pour pouvoir avancer".

Après des débuts plutôt cordiaux, les relations entre les deux chefs d'État ont connu des moments de tension. Parmi eux, on peut citer le retrait américain de l'accord de Paris ou encore la remise en cause par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien.

Le 13 novembre dernier, de retour de Paris, le président américain s'en était vivement pris à son homologue français. "Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France, 26%, et d'un taux de chômage à près de 10%", avait-il déclaré. Des désaccords visiblement mis de côté à l'heure des commémorations du débarquement allié en 1944.