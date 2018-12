publié le 11/12/2018 à 07:50

Emmanuel Macron a annoncé, lundi 10 décembre, une série de mesures pour le pouvoir d'achat, sur le Smic, la CSG, les heures supplémentaires. Est-ce que le président de la République a beaucoup lâché ?



C’était quand même un peu la quinzaine du blanc du blanc hier soir ! Le Smic qui augmente de 100 euros, la hausse de la CSG annulée pour ceux qui sont sous les 2.000 euros de retraite, le retour des heures supplémentaires défiscalisées et sans charge. À cela s'ajoute, une prime de fin d’année sans charge et sans impôt pour les patrons qui décideront de la verser.

C’est un geste assez conséquent, un geste social. À part l’ISF sur lequel il ne revient pas, Emmanuel Macron a bougé sur des mesures sur lesquelles il était inflexible il y a encore deux semaines, et il le fait même en contredisant ses ministres. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail qui jurait il y a encore 24 heures qu’il n’y aurait pas de coup pouce au Smic, ou encore Bruno Le Maire qui affirmait hier sur RTL qu’il n’était pas question d’annuler la hausse de la CSG.

Des "gilets jaunes" qui veulent "toujours plus"

Alors évidemment on n’en est peut-être pas au véritable "état d’urgence économique et social", comme le présente le président, pour cela il aurait fallu annoncer des baisses d’impôts massives par exemple, mais on ne peut pas dire que ce n’est pas significatif, ou que ce n’est rien !



Mais il semblerait que les "gilets jaunes" ne soient pas satisfaits ? Oui, parce que chez certains "gilets jaunes", on est dans une histoire sans fin. On est dans le "toujours plus". On a bien vu qu’à chaque fois que la tension montait d’un cran, le gouvernement lâchait, donc ils en ont profité et comptent aller plus loin.

Emmanuel Macron joue tout

Maintenant, la question est de savoir si tous les "gilets jaunes" mènent encore le même combat ? De quels "gilets jaunes" parle- t-on aujourd’hui ? De ceux qui avaient des revendications sur les taxes sur les carburants, et le pouvoir d’achat ? Ou bien de ceux qui sont dans la surenchère politique et qui envisagent maintenant de se présenter aux élections européennes ?



Vous imaginez bien qu’à l’Élysée, on va observer attentivement si cette mobilisation se fissure entre ceux qui se mobilisent et qui se battent pour vivre mieux et ceux qui veulent seulement renverser le pouvoir. Et on va observer aussi comment l’opinion va apprécier les nouvelles mesures annoncées par le président.



Et pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se joue maintenant ? Tout. Sa capacité a être entendu. Sa capacité à poursuivre les réformes. Sa capacité tout simplement à poursuivre son quinquennat. Emmanuel Macron pense que ses mesures sont de nature à faire baisser la pression mais il a tellement tardé à agir, que tout ce qu'il peut dire ou faire est retenu contre lui. C’est une chose d’annoncer des gestes, c’est autre chose de transformer ce recul en rebond politique !