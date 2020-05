Emmanuel Macron dans les pas des géants

publié le 15/05/2020 à 09:17

Cette année, les occasions ne vont pas manquer de célébrer Charles de Gaulle. Nous fêtons le 130e anniversaire de la naissance du Général, le 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin, le 50e anniversaire de sa mort... Et à Montcornet, ce dimanche 17 mai, c'est le colonel qui est célébré. Celui qui a mené la contre-offensive contre l'armée allemande, qui a perdu et qui écrira plus tard que c'est ce moment qui a déterminé toute la suite.

Mais les conseillers d'Emmanuel Macron l'assurent : il n'y a pas de message particulier à chercher des ces commémorations. Avant d'ajouter : "Le Président est attaché aux notions de rassemblement, d'unité et de dépassements des partis qui sont des thèmes gaulliens." Emmanuel Macron va quand même célébrer "l'esprit de résistance". Le discours de dimanche aura donc, forcément, une résonance très contemporaine avec ce que nous vivons en ce moment. Car le président de la République, amateur d'histoire, d'épopée et de tragique, use et abuse de ces grandes figures nationales.

Comme il n'a pas de passé politique, il va puiser dans l'histoire de ses prédécesseurs Olivier Bost Partager la citation





De Georges Clémenceau à Jeanne d'Arc, le chef de l'État construit depuis quelques années - et ce bien avant son accession à l'Élysée - son image avec ces références, avec ces géants du patrimoine français. Ce qui est plus singulier avec le Général de Gaulle, c'est que ces hommages appuyés ont une autre logique complémentaire. "Emmanuel Macron, décrit un responsable de la majorité, tient à s'inscrire dans la lignée des Présidents de la Ve République". C'est comme ça qu'il en parle et c'est pour lui quelque chose d'essentiel. Comme il n'a pas de passé politique, il va puiser dans l'histoire de ses prédécesseurs.

Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard-d'Estaing, François Mitterand, Jacques Chirac... Il puise, de manière plus ou moins appuyée, dans ces figures politiques. Chez de Gaulle, c'est son côté visionnaire et volontaire. Chez Pompidou et Giscard, la modernité. Chez Mitterrand, l'homme de Lettres et, chez Chirac, son amour des Français. Avec Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron partage son énergie, son côté disruptif, et ses conseils. Et, chez François Hollande, c'est encore plus simple : c'est le contre-modèle. Emmanuel Macron, pour avoir travaillé avec lui, fait exactement tout le contraire de son prédécesseur. Il puise et pioche, donc, dans le caractère et les figures de chacun de nos présidents.

Emmanuel Macron ne veut jamais se laisser enfermer dans un seul choix, dans une seule direction Olivier Bost Partager la citation





Le macronisme n'est pas une idéologie, c'est une synthèse. La synthèse d'un moment et d'inspirations diverses. Donc il existe bien, très consciemment d'ailleurs, cette revendication de filiations multiples et la captation de symboles. Emmanuel Macron ne veut jamais se laisser enfermer dans un seul choix, dans une seule direction. Il ne veut pas être catalogué. Il fait la même chose avec l'Histoire : il agrège. Cette année, anniversaires et commémorations obliges, la référence au Général de Gaulle sera un peu plus présente que les autres...