Plan pour la culture : "Macron fait de la mise et ça me gêne", dénonce Frédéric Mitterrand

publié le 07/05/2020 à 08:46

Le président de la République Emmanuel Macron a présenté mercredi 6 mai "un plan pour la culture" en réponse à la crise du coronavirus qui frappe le secteur. Un certain nombre de mesures ont été annoncées mais ce plan reste "insuffisant" pour certains comme l'ancien ministre de la culture, Frédéric Mitterrand.

"On parle aux acteurs culturels mais on ne parle pas de culture, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Je n'ai pas aimé la forme de la présentation. Emmanuel Macron est débraillé, il ne se réinvente pas et il fait de la mise en scène et ça me gêne. L'attitude du président n'est pas en phase avec ce que j'attends de la culture. Tout cela sonne un peu faux. C'était de la politique politicienne", lâche Frédéric Mitterrand au micro de RTL.

Lors de l'annonce des mesures, Emmanuel Macron a fait part de sa volonté de développer la culture au sein des établissements scolaires via les intermittents qui se retrouvent sans projet actuellement. Mais là encore, l'ancien ministre exprime son désaccord :"C'est absolument utopique. Si vous pensez que les intermittents ont envie de devenir nounous de colonies de vacances et de leur réciter La Fontaine... Il n'y a pas de filière à l'école pour enseigner la culture. L'administration de l'Éducation nationale ne s'intéresse pas à l'enseignement de la culture", estime-t-il.

Riester "meilleur ministre de la Culture depuis longtemps"

Frédéric Mitterand salue en revanche le travail et la politique menés par l'actuel ministre de la Culture, Franck Riester, qu'il considère comme "le meilleur ministre de la Culture depuis longtemps". "On ne permet pas à Franck Riester de s'exprimer. Foutez-lui la paix, il est compétent et il a des conseillers qui le sont également", reconnaît l'ancien ministre.