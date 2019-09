publié le 29/09/2019 à 02:01

Jacques Chirac a véritablement marqué les Français. Décédé ce jeudi 26 septembre à 86 ans, il est considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République, à égalité avec Charles de Gaulle. c'est ce qu'il ressort d'un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche ce dimanche 29 septembre.



Il recueille la préférence de 30% des sondés, en hausse de 20 points par rapport à un sondage Ifop similaire en novembre 2013. François Mitterrand, lui, dégringole de 28 à 17%. Ce sont les sympathisants de La France insoumise (39%) et du Rassemblement national (32%) qui plébiscitent le plus Jacques Chirac, loin devant Les Républicains (25%), qui lui préfèrent Charles de Gaulle (48%). Jacques Chirac est davantage choisi par les moins de 35 ans (47%) - singulièrement les 25-34 ans (50%) - que par les 35 ans et plus (23%), dont 33% optent pour De Gaulle.

23% des catégories socio-professionnelles supérieures choisissent Chirac, contre 27% des intermédiaires et 38% des CSP moins. Alain Juppé est perçu par 62% des sondés comme l'héritier politique de Chirac, loin devant toutes les autres propositions. Dans les actes les plus marquants de sa présidence, l'opposition à la guerre en Irak est de très loin la plus citée (71%), devant la suppression du service militaire (41%) ou encore le discours sur l'écologie et "notre maison qui brûle" à Johannesburg en 2002 (33%).

31% des Français se souviendront de lui comme "un personnage sympathique qui aimait la vie"

Interrogés sur l'image qu'ils garderont de l'ancien chef de l'État, ils sont 31% à choisir "Un personnage sympathique qui aimait la vie", devant "Un élu de terrain proche des Français" (27%), "Un grand homme d'État" (18%), "Un président qui a fait peu de réformes" (7%), "Un politique professionnel qui a souvent changé d'avis" (7%), "Un homme de droite sans compromission avec le Front national" (6%) et "Un combattant politique impitoyable" (4%).

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne le 27 septembre auprès d'un échantillon de 1.015 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ou plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.