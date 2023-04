Elisabeth Borne : élargir la majorité, la mission impossible de la Première ministre

Une mission périlleuse à réaliser en peu de temps. Afin d'entamer avec plus de sérénité la deuxième partie de son quinquennat, Emmanuel Macron a chargé Elisabeth Borne de trouver de nouvelles composantes à sa majorité. "J'espère qu'elle y parviendra", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une interview sur TF1 et France 2.

Une souhait qui traduit l'ampleur de la tâche, mais surtout sa difficulté. Cette mission a la particularité de ne pas être une nouveauté pour Elisabeth Borne. En effet, depuis les élections législatives, la locataire de Matignon s'attèle à construire une majorité "texte par texte". Un travail de négociations de longue haleine qui a montré ses limites avec le recours à l'article 49.3 sur la réforme des retraites.

La Première ministre a ainsi fixé une série de rendez-vous avec les représentants des partis politiques, mais aussi de l'intersyndicale. La Nupes a décidé de boycotter les échanges. Quant à Elisabeth Borne, la cheffe du gouvernement a déjà fixé la ligne rouge de ces discussions : "On ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel".



EELV, PS et LR en ligne de mire

Repartir de zéro. C'est le souhait d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui ont multiplié les interventions visant à indiquer qu'une "nouvelle méthode" devait être mise en place pour la suite du quinquennat. "Je ne peux pas croire que la France va être immobilisée pendant quatre ans. Il faut trouver des nouvelles priorités, il y a un changement de méthode qui va être proposé par la première ministre", a assuré le patron du parti présidentiel Renaissance Stéphane Séjourné, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

L'eurodéputé estime qu'il ne "faut pas repartir du projet présidentiel". "La question des priorités politiques et de l'agenda parlementaire sont importantes (...) Il y a beaucoup de bonnes idées dans tous les partis politiques, chez les écologistes, chez les socialistes et chez les Républicains", a-t-il ajouté. L'aile gauche du macronisme plaide pour un recentrage du quinquennat d'Emmanuel Macron sur des propositions de loi sur le grand âge ou encore l'usure professionnelle.



Cette main tendue a, pour l'instant, peu de chance d'aboutir sur des alliances politiques, comme le reconnaît un macroniste. Même s'ils ont refusé de participer aux consultations sur la réforme des retraites, les socialistes et les écologistes ont accepté de rencontrer Elisabeth Borne pour évoquer le climat social. Un geste interprété comme "un signe d'ouverture" par un conseiller.

LFI hors du spectre pour la macronie

La situation reste bloquée entre l'exécutif et la France insoumise. Afin d'anticiper tout effritement au sein de l'intersyndicale qui participe aux discussions avec la première ministre, Jean-Luc Mélenchon, a demandé une meilleure "coordination" entre partis politiques et syndicats. Objectif ? "Jeter toutes nos forces" dans la bataille contre la réforme des retraites, a-t-il indiqué sur France 3.

"J'aimerais qu'on ait des relations plus décontractées" avec Sophie Binet qu'avec son prédécesseur Philippe Martinez, qui "on ne sait pas pourquoi, un jour, s'est pris d'humeur contre nous (LFI) et ne nous a plus lâchés", a ajouté le leader de la France insoumise.

LR centré sur ses propres divisions

Et si la macronie tourne le regard vers la droite, la situation est loin d'aller dans le sens de la mission d'Elisabeth Borne. Les Républicains sont empêtrés dans une crise interne, divisés entre ceux qui sont favorables à une opposition systématique à Emmanuel Macron et ceux qui préfèrent amender les textes de loi.



Symbole de cette profonde fracture au sein de la droite : 19 députés LR ont voté pour la motion de censure contre Elisabeth Borne et son gouvernement. Rachida Dati, a évoqué la participation de son parti à un pacte de gouvernement, crispant ainsi sa famille politique.



L'ancienne garde des Sceaux relance ainsi un sujet douloureux pour Les Républicains, déjà amorcé par Nicolas Sarkozy. Réponse du patron des députés LR, Olivier Marleix : "Il n'y a chez nous aucun état d'âme, pas de sujet, il n'est question ni de coalition ni de pacte de gouvernement".



Le RN en observateur

Reste Marine Le Pen et le Rassemblement national. "Ils restent en retrait et ça fonctionne", explique un élu Renaissance qui craint que cette situation de blocage politique ne se transforme "en terreau pour le RN". Sur LCI, la députée du Pas-de-Calais juge qu'Elisabeth Borne "est totalement carbonisée (...) politiquement". "Elle n'a plus d'autorité", a-t-elle ajouté.



Pas question de faciliter la tâche de la cheffe du gouvernement. L'ancienne présidente du RN n'hésite pas à envisager l'option d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Un scenario où "nous pouvons envisager une majorité", a estimé la cheffe de file des députés RN.



Sans croire qu'une majorité qui tomberait entre les mains du Rassemblement national au Palais Bourbon, la majorité présentielle craint que davantage de circonscriptions ne tombe entre les mains du parti piloté par Jordan Bardella.



Dans un entretien au Figaro, l'ancien premier ministre Edouard Philippe a indiqué que "Marine Le Pen ne joue pas seulement sa présence à l’élection, mais sa victoire en 2027. Elle a une force politique qui lui procure des moyens pour y parvenir".