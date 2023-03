Emmanuel Macron : dans l'attente d'une "nouvelle méthode", la majorité s'impatiente

Une "nouvelle méthode" ? Depuis sa réélection, Emmanuel Macron cherche encore la bonne formule. Afin de sortir de la crise politique et sociale liée à la réforme des retraites, le chef de l'Etat a missionné ses ministres qui doivent lui faire des propositions d'ici quelques semaines. Parmi les plus impatients, certains députés de la majorité, déçus du recours au 49.3, attendent beaucoup de cette remise en question.

Dans un entretien à l'AFP, Elisabeth Borne a avancée une première proposition. Sa nouvelle méthode ne passera pas plus par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Hors textes budgétaires, a-t-elle pris soin de préciser.

Une liberté qui n'est pas du goût d'Emmanuel Macron, selon la newsletter Politico. Une idée qualifiée de "stupide" par le président et qui n'engage que la Première ministre. Quelles autres pistes restent-ils à la disposition d'Emmanuel Macron ?

La majorité dans le flou

Aussitôt évoquée, l'option de la médiation a été rejetée. "Un médiateur ne s'immisce pas dans le fond, il est là pour retrouver du liant et arriver à se parler, c'est ça qui est important. Il faut quelqu'un qui ne soit pas impliqué" directement sur la réforme, a plaidé le président de groupe centriste Jean-Paul Mattei.

L'exécutif, par la voix de son porte-parole Olivier Véran, a opposé une fin de non-recevoir. "Nous saisissons la proposition de Laurent Berger de se parler, mais directement. Nul besoin de médiation", a-t-il déclaré lors du compte rendu du Conseil des ministres.



Médiation, consultation ou négociation... La façon d'aborder la nouvelle méthode divise au sein de la majorité présidentielle. Le président du groupe Horizons à l'Assemblée, Laurent Marcangeli a indiqué ne pas voir "l'intérêt de désigner une tierce personne pour organiser ce dialogue".

Emmanuel Macron gagnerait à être disruptif" Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault

Côté MoDem, on prône un recentrage du quinquennat d'Emmanuel Macron sur les mesures sociales. Pour le patron des députés MoDem, Jean-Paul Mattei, "cette législature ne va pas s'arrêter avec cette réforme des retraites. Nous souhaitons rebondir et nous recentrer sur des textes importants pour notre société". "Cela peut être sur le bien vieillir, le partage de la valeur, le logement, l'environnement et l'industrie verte", a-t-il énuméré.

Quant à Renaissance, le député de l'Hérault Patrick Vignal estime auprès de RTL qu' "aujourd’hui on peut pas continuer comme on fait". "Il faut arrêter avec les mots 'nouvelle méthode' et 'pédagogie'. Plus personne ne va aller voter, si ça continue", craint cet élu.

Emmanuel Macron "gagnerait à être disruptif", prône un autre député. "On doit changer le mécanisme de fabrication de la loi. Il faut partir du terrain pour les concevoir et ensuite les amender et les voter à l'Assemblée", ajoute-t-il.

