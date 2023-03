Les infos de 18h - L'intersyndicale va-t-elle saisir la main tendue d'Élisabeth Borne ?

Faut-il, ou non, saisir la main tendue par Élisabeth Borne ? Pour l'heure, les syndicats sont encore indécis. Sud-Solidaires va réunir ses instances internes demain, jeudi 30 mars, dans l'après-midi pour connaitre leur avis. Force ouvrière est réunie en comité et aucune information ne devrait fuiter avant jeudi soir. De la même façon, la CGT est en congrès pour élire ses nouveaux dirigeants et n'a pas encore pris position. La FSU est, elle, plutôt pour y aller, si l'ensemble des syndicats y va. Même chose pour la CFE-CGC et l'Unsa : des discussions sont en cours.

Et puis, il y a ceux qui veulent clairement y aller et qui le disent : la CFTC et surtout la CFDT. Laurent Berger l'a affirmé hier soir et répété ce matin : "le pourrissement n'est bon pour personne, il est encore temps de se parler". Ce qui pourrait peser dans la décision des syndicats, c'est le menu des discussions. Sur ce point, tous les syndicats sont d'accord : s'ils y vont, c'est pour parler de la réforme des retraites et de son retrait, ou tout du moins de sa suspension.

La lettre d'invitation envoyée par Élisabeth Borne ne contient pas d'ordre du jour. "Les syndicats pourront parler de ce qu'ils veulent", fait savoir l'entourage de la Première ministre. Mais elle, elle veut parler du travail.

À écouter également dans ce journal

