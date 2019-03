publié le 26/03/2019 à 07:56

C'est aujourd'hui que sera (enfin) annoncé la liste de La République En Marche pour les élections européennes. Et sans grande surprise, c'est la ministre des Affaires étrangères Nathalie Loiseau qui sera nommée tête de liste. Elle quitte donc le gouvernement. Un choix logique ?



Oui bien sûr. Après, une danse du ventre de plusieurs semaines pour trouver un candidat En Marche ! aux européennes, on a enfin compris il y a une dizaine de jours que le choix s’était arrêté sur cette "experte" des questions européennes.

Qui est loin d’être experte en revanche en jeu de scène plus mauvaise actrice, on ne fait pas ! Je fais référence à L'Émission politique sur France 2 mi-mars dans laquelle la ministre avait indiqué ne pas briguer la tête de liste, puis dans son débat face à Marine Le Pen, comme dans une mauvaise série B, la ministre avait fait semblant d’avoir changé d’avis. Bonjour l’entrée en campagne mal préparée. Le César, même du 4ème rôle, ce n’est pas pour demain.

La diplomate Nathalie Loiseau

Mais cela tombe bien, ce n’est pas ce qu’on lui demande et Nathalie Loiseau, elle a pour elle d’abord d’être une diplomate. Elle a été au cabinet d’Alain Juppé au ministère des Affaires étrangères en 1993. Elle a été à Washington auprès de l’ambassadeur Jean David Levitte ancien sherpa de Nicolas Sarkozy. C’est une négociatrice hors pair, elle est déterminée, franche, elle ne fléchit pas.



C’est l’ancienne patronne de l’ENA qui a la particularité de ne pas avoir fait l’ENA. Elle connait donc assez bien la technostructure, ça peut servir à Bruxelles. Donc, vous voyez elle a de nombreuses qualités. Mais je vais peut-être vous surprendre, la vraie annonce, la plus intéressante, ce n’est pas Nathalie Loiseau.

La surprise Pascal Canfin

La vraie annonce, c’est Pascal Canfin. C’est lui qui doit obtenir la place de numéro 2 sur la liste aux européennes de la république en Marche. Avec Canfin, je vais vous dire, ils ont trouvé leur nouveau Nicolas Hulot. Alors vous me direz, mais Canfin c’est comme Loiseau ce sont des inconnus. Pascal Canfin est loin d’être un inconnu dans le milieu écolo. C’est une figure de l’écologie, il vient de quitter le WWF.



C’est lui qu’Emmanuel Macron voulait pour succéder à Nicolas Hulot au ministère. Il a été ministre sous François Hollande. Il a la carte "centre gauche", ce qui n’est pas négligeable à côté d’une Nathalie Loiseau vue comme une candidate plutôt libérale. Il vient rééquilibrer. Et puis à un moment où tout le monde porte l’écologie en bandoulière, "la social-écologie" pour le PS et Place Publique, "l’écologie populaire" chez les Insoumis, Pascal Canfin apporte une véritable caution écolo (il a d’ailleurs dû sans doute négocier fermement avec l’Élysée pour avoir le soutien du président sur le climat, les pesticides, autant de sujets que l’on retrouve à Bruxelles, sinon il ne se serait pas engagé).

Pascal Canfin c’est l’antidote à Yannick Jadot Partager la citation





Parce que, dernière chose et pas des moindres... Pascal Canfin c’est l’antidote à Yannick Jadot, le candidat d’Europe Écologie-Les Verts. Les Verts dont on sait que le scrutin européens leur réussit plutôt bien.



Il y a des chances pour que les proches de Hulot choisissent Canfin plutôt que Jadot. Il y a des chances pour que les ONG environnementales qui sont des forces de frappes, choisissent Canfin plutôt que Jadot. Canfin, c’est l’écolo à la rescousse