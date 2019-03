publié le 15/03/2019 à 09:14

"Bizarre", a déclaré Benoît Hamon ce vendredi 15 mars à propos de l'annonce de la candidature de Nathalie Loiseau comme tête de liste LaREM aux élections européennes. "C'est du cinéma, dire que l'on est pas candidate pendant 40 minutes et dire à la fin 'Madame Le Pen vous m'avez fait changer d'avis', si c'est comme ça que Madame Loiseau construit sa candidature, c'est bizarre", a jugé le candidat.



"La première chose c'est évidemment que tout cela était préparé, c'est du cinéma, ce qui n’enlève rien à la qualité de la candidate". Benoît Hamon a ajouté que Nathalie Loiseau représente "la poursuite des politiques telles qu'elles sont".

Invitée sur le plateau de L'Émission politique sur France 2 jeudi 14 mars, Nathalie Loiseau a commencé par répéter une énième fois qu'elle n'était "pas candidate". Et ce, avant d'inverser la dramaturgie à la fin de l'émission et de son échange avec Marine Le Pen. "Madame Le Pen je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis", a-t-elle dit.