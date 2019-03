publié le 25/03/2019 à 11:32

Un casting au complet. La République En Marche devrait dévoiler, mardi 26 mars, le nom de la personne qui incarnera la campagne des élections européennes. Peu de surprise. C'est Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, qui devrait prendre la tête de liste La République En Marche.



Une officialisation attendue puisque le parti présidentiel est le seul à ne pas avoir encore de tête de liste et à ne pas avoir, officiellement, commencé sa campagne. Selon une étude Harris Interactive et Agence Epoka pour RTL, Le Figaro, LCI, la liste de La République En Marche alliée au MoDem figure en tête dans les intentions de vote aux élections, avec 23%.

Elle devance celle du Rassemblement national à 21,5% en présence d'une liste "gilets jaunes", 22% sans liste "gilets jaunes". Ce rapport de force est globalement stable par rapport à une précédente vague d'enquêtes.

Un ticket Loiseau-Canfin pour les européennes

Ainsi, Nathalie Loiseau devrait démissionner ce lundi 25 mars au soir du gouvernement pour mener la liste de la majorité aux élections européennes, selon son entourage. Selon plusieurs sources, l'actuel directeur du WWF France, Pascal Canfin, sera numéro 2 de la liste. Cet écologiste avait été ministre (EELV) délégué au Développement au sein du gouvernement Ayrault en 2012. Le premier grand meeting de campagne aura lieu samedi 30 mars à Aubervilliers, en banlieue parisienne.



La République En Marche compose sa liste en cherchant l'équilibre entre plusieurs facteurs : la parité, le panachage entre société civile et politiques, les accords avec les alliés du MoDem, d'Agir (centre-droit ex-LR favorable à Emmanuel Macron ndlr) et des Radicaux, ainsi que la répartition territoriale des candidats, avec des difficultés particulières pour trouver des représentants ultramarins.



Les pressentis pour intégrer la liste sont le directeur de campagne Stéphane Séjourné, l'écologiste Pascal Durand, le référent du Finistère Pierre Karleskind, l'éphémère porte-parole Ryan Nezzar ou encore le patron des Jeunes avec Macron Martin Bohmert sont parmi les noms les plus cités pour figurer sur la liste. La sénatrice Fabienne Keller (Agir), le journaliste Bernard Guetta, l'eurodéputée sortante Nathalie Griesbeck (MoDem) sont également pressentis, ainsi que le conseiller politique d'Édouard Philippe, Gilles Boyer.

Loiseau et Griveaux remplacés ?

La première conséquence de cette liste est le départ de Nathalie Loiseau du gouvernement. Ainsi, un "mini-remaniement" devrait avoir lieu. Plusieurs sources s'accordent pour dire qu'il aura lieu le mardi 26 mars.



Selon l'AFP, "le nom de Clément Beaune, conseiller pour l'Europe à l'Élysée, est le plus cité pour prendre les Affaires européennes, dans une période extrêmement chargée par l'enjeu du Brexit".



Ce remaniement pourrait offrir une porte de sortie à Benjamin Griveaux. En effet, le porte-parole du gouvernement compte se lancer dans la course pour les élections municipales de 2020, à Paris. Les noms de ses collègues secrétaires d'État Emmanuelle Wargon et Gabriel Attal sont cités comme possibles remplaçants.