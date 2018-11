publié le 14/11/2018 à 07:25

Le Premier ministre Édouard Philippe était l'invité exceptionnel de RTL ce mercredi 14 novembre pour annoncer les mesures d'"accompagnement" préparées par le gouvernement face à la hausse des prix des carburants.



À trois jours du mouvement des "gilets jaunes" prévu samedi 17 novembre, le chef du gouvernement a dévoilé les arbitrages sur ces mesures demandées par Emmanuel Macron. Les annonces d'Édouard Philippe doivent permettre d'apaiser la grogne des Français avant la journée de blocage des routes dont l'ampleur reste difficile à mesurer.

Une dernière réunion interministérielle rassemblant les ministères concernés s'est tenue mardi 13 novembre dans l'après-midi à Matignon, mais sans les ministres, afin de mettre une dernière main aux mesures prévues pour l'"accompagnement" de la hausse des prix et des taxes sur les carburants voulues par le président Macron.

Suivez l'interview d'Édouard Philippe :

8h - Cet entretien exceptionnel est désormais terminé. Merci de l'avoir suivi.



7h59 - Interrogé sur sa cote de popularité, plus haute que celle du chef de l'État, le Premier ministre a lancé : "ces questions de popularité me sont totalement indifférentes." "Tous les hommes politiques qui ont gouverné en se disant : 'il faut que je sois populaire ont lamentablement échoué", assure-t-il.



7h58 - RTL révélait ce matin que le gouvernement envisageait le développement du télétravail pour certains salariés en arrêt de travail. "Faire en sorte que l'on puisse avoir une reprise progressive, notamment par le télétravail, c'est une piste intéressante", juge le Premier ministre.



7h58 - Édouard Philippe assure ne pas être inquiets face à la colère qui monte dans le pays.



7h56 - "Nous avons entendu le besoin exprimé par les Français d'être plus accompagnés, et surtout pour les Français les plus modestes. Eh bien nous répondons à ce besoin".



7h55 - Ces annonces sont-elles une réponse aux gilets jaunes ? "Les systèmes d'accompagnement et de transformation que j'ai évoqués, ils n'ont pas été crées pour l'occasion".



7h52 - Plus de chaudières au fioul dans 10 ans. C'est la volonté du gouvernement affirme le Premier ministre. "C'est un objectif de transformation. Il faut travailler pour demain matin, c'est vrai, mais il faut aussi travailler pour dix ans en voyant où l'on va".



7h50 - Édouard Philippe annonce que le chèque énergie sera élargi pour bénéficier à 5,6 millions de foyers.



7h48 - Les Français qui ne seront pas éligibles à cette super-prime pourront également être aidés par l'État. "On va viser les grands rouleurs en modifiant et en élargissant ce qu'on appelle les indemnités kilométriques", poursuit Édouard Philippe.



7h44 - Cette super-prime sera "financée par le budget de l'État". Avec cette mesure, le gouvernement entend aider les Français qui ont besoin d'argent pour cette transition.



7h43 - À l'heure actuelle, la prime à la conversion peut monter jusqu'à 2.000 euros. "Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super-prime soit créée qui permettra de passer à 4.000 euros", annonce le Premier ministre.



7h39 - Édouard Philippe dévoile les mesures qui vont être mises en place. La première : "développer massivement la prime à la conversion automobile". L'objectif étant d'accompagner les personnes dans l'incapacité d'acquérir un nouveau véhicule.



7h38 - "On s'est engagé à progressivement faire peser sur le pétrole et donc sur la pollution une partie des prélèvements fiscaux, plutôt que sur le travail"



7h35 - "On ne va pas annuler les hausses de carburant, la taxe carbone. On s'y est engagé pendant la campagne présidentielle", assure le Premier ministre.



7h33 - Édouard Philippe va bientôt entrer en studio, regardez son interview menée par Elizabeth Martichoux.





7h25 - Bonjour et bienvenu pour suivre l'entretien avec le Premier ministre, qui commencera dans 10 minutes, après le journal d'Amandine Begot.