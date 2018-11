publié le 14/11/2018 à 07:43

Accompagner les foyers les plus modestes. C'est la volonté du gouvernement alors que de nombreux Français déplorent la hausse considérable des prix du carburants ou encore la chasse aux voitures diesel.



Dans ce contexte social et économique électrique, Édouard Philippe a annoncé ce mercredi 14 novembre "deux grandes mesures" pour épauler certains Français. La première ? Le doublement de la prime à la conversion. "Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super-prime soit créée qui permettra de passer à 4.000 euros", annonce le Premier ministre sur RTL, alors que la prime à la conversion est de 2.000 euros actuellement.

Cette super-prime sera "financée par le budget de l'État". "On souhaite développer cette prime à la conversion automobile afin de se diriger vers certaines personnes et les accompagner dans l'achat d'un véhicule", poursuit-il.

Mais les foyers les plus modestes ne sont pas les seuls concernés. Le gouvernement entend également aider les "grands rouleurs" en modifiant et en élargissant ce qu'on appelle les "indemnités kilométriques", explique le Premier ministre.