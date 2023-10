ÉDITO - "Nicolas Sarkozy a un modèle : lui-même", estime Alba Ventura

Pour un soutien franc et enthousiaste, on repassera. Sur RTL, lundi 2 octobre, Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il préférait "quand Laurent Wauquiez parle que quand il se tait". Même s’il a pris soin de dire qu’il trouvait que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était "très talentueux" et qu’il était un "ami".

Remarquez, la dernière fois que Nicolas Sarkozy s’est exprimé à propos de Laurent Wauquiez, c’était plus encore cru. Il avait dit, en août 2023, dans les colonnes du Parisien : "On ne peut pas gagner Roland Garros en jouant petits bras".

Nicolas Sarkozy ne comprend pas la stratégie de "l’homme caché" utilisée par Laurent Wauquiez. Pour lui c’est contre-productif. Nicolas Sarkozy a un modèle : lui-même.

Par conséquent, celui qui réussit, c’est celui qui prend, qui arrache aux autres, celui qui tape la balle au bond, celui qui sature l’espace. Nicolas Sarkozy estime que celui qui gagne est celui qui se construit "dans le combat" pas celui qui reste planqué. Avant d'asséner le coup de grâce : "le leader n’est jamais celui qu’on désigne". Avec des amis comme ça on n’a pas besoin d’ennemis !



L'ancien président a déjà choisi son "poulain"