Pourquoi Nicolas Sarkozy adoube Gérald Darmanin pour 2027

Il n'est pas encore en librairie, mais il fait déjà couler beaucoup d'encre. Le deuxième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy paraîtra mardi 22 août aux éditions Fayard. Intitulé Le temps des combats, il retrace son quinquennat entre 2007 et 2012. RTL a pu consulter les bonnes feuilles de cet ouvrage dans lequel l'ancien président étrille à peu près toute la classe politique.

Au fil de ces près de 600 pages, certaines figures trouvent tout de même grâce à ses yeux. C'est le cas du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nicolas Sarkozy ne tarit pas d'éloges à l'égard de son ancien porte-parole, l'un des quadragénaires "les plus prometteurs", selon lui. "Son succès me ferait plaisir", reconnaît l'ancien président, estimant qu'il "a des qualités évidentes". Nicolas Sarkozy va même plus loin : "Saura-t-il franchir une autre étape, voire celle qui le mène à la présidence de la République ? Je lui souhaite", écrit-il encore. Les deux hommes se sont vus fin juillet, en compagnie de leurs épouses.

Recalé de Matignon et confirmé au ministère de l'Intérieur à l'occasion du remaniement le mois dernier, Gérald Darmanin ne cache pas ses ambitions et se pose déjà en rempart face à l'extrême droite de Marine Le Pen. "Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027", a-t-il affirmé au Figaro dimanche, opposant sa "boussole populaire" à "la gauche bobo-libérale" et aux "techniciens" assurés de perdre selon lui.

Le ministre de l'Intérieur rassemblera ses soutiens le 27 août dans son fief de Tourcoing (Nord), où 400 personnes dont 90 parlementaires et plusieurs ministres sont conviés à sa rentrée politique, sur le thème des "attentes des classes populaires", après un été marqué par les émeutes provoquées par la mort du jeune Nahel lors d'un contrôle de police à Nanterre. Une "crise" que le ministre de l'Intérieur "a géré au mieux", selon Nicolas Sarkozy.

