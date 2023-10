INVITÉ RTL - Nicolas Sarkozy : "Il est plus agréable pour moi de parler avec Emmanuel Macron qu'avec un autre Président"

Nicolas Sarkozy apprécie Emmanuel Macron, et il ne s'en cache pas. Invité sur RTL ce lundi 2 octobre, il a une nouvelle fois expliqué pourquoi il avait voté pour le candidat Renaissance en 2022. "On n'est pas d'accord sur tout, notamment sur le Maroc ou l'Algérie, mais j'ai considéré qu'Emmanuel Macron, c'était mieux que Marine Le Pen. C'était un choix que je devais faire", a-t-il déclaré.

Les deux hommes ont dîné ensemble après l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision, dimanche 24 septembre. "Je ne me permets pas de conseiller le président de la République", a tenu à préciser Nicolas Sarkozy qui confie "bien s'entendre, à titre personnel, avec le président de la République". "On se parle oui, on échange, mais c'est plutôt rassurant. Je crois qu'on est 8 depuis 1958 à avoir été présidents de la République", poursuit Nicolas Sarkozy avant de lancer un petit tacle à un ancien chef de l'État.

"Je vais vous faire une confidence : c'est quand même plus agréable pour moi de parler avec Monsieur Macron qu'avec un autre président de la République", affirme Nicolas Sarkozy, sans dévoiler le nom de celui qu'il vise, même si la pique semble bel et bien s'adresser à François Hollande, l'inimité entre les deux hommes n'étant pas un mystère. "C'est une devinette", sourit-il. "J'ai plus de choses à lui dire et j'ai même plus de confiance en lui", conclut-il à propos d'Emmanuel Macron.