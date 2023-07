ÉDITO - "Le Festival des idées vire à la tournée de baffes" pour la gauche, relève Alba Ventura

Quand le Festival des idées vire à la tournée de baffes. C'est un peu ce qu'il s'est passé ce week-end à La Charité-sur-Loire, dans la Nièvre, où se tenait la quatrième édition du Festival des idées. Sorte de colloque, cet évènement concentre des moments d'échange avec les citoyens où la parole est au public, qui sont généralement des électeurs de gauche.

Olivier Faure, le patron du parti socialiste, Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, ainsi que Manon Aubry et Manuel Bompard de la France insoumise étaient présents. Si la première journée du samedi 8 juillet s'est déroulée dans le calme et dans un esprit de convivialité, le dimanche 9 juillet, c'était une tout autre limonade. Le thème était "dessine-moi une gauche qui gagne", c'est un peu de la provocation. Grâce à nos confrères de LCI, des extraits de ce festival ont révélé de l'amertume chez certains.



"Effectivement, vous avez des échanges entre vous, mais avec les gens, c'est pas sûr. Alors écoutez, ouvrez vos oreilles et ne restez pas entre cous parce que le spectacle n'était pas très joli", a étrillé une électrice présente lors du débat qui leur a donc reproché de ne pas s'écouter mais aussi d'être obsédés par le Rassemblement national. "Et là, ce que je viens de voir, ce sont des discours uniquement basés sur la peur du RN dans trois ans. En fait, il y a que ça qui vous obsède. On a l'impression que s'il n'y avait pas ce sujet, vous ne seriez pas en train de vous remettre en question sur la gauche qui est larguée depuis tellement longtemps", a ajouté Stéphanie.

"Soit c'est de la masturbation intellectuelle qu'on est en train de faire, soit vous vous remettez en question radicalement. Vous pouvez faire toutes les grandes écoles que vous voulez mais vous êtes tellement loin, c'est pitoyable", s'est-elle énervée lors de ce Festival des idées. Face à cette colère, Olivier Faure a répondu : "je comprends que vous soyez déçu des partis politiques. Moi-même, je suis parfois déçu de moi". J'hésite entre l'extrême lucidité ou le fait d'avoir touché le fond.