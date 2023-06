VIDÉO - Sandrine Sarroche : Olivier Faure, l'homme politique qui s'autocritique

Comme chaque semaine, Sandrine Sarroche a élu son champion parmi les figures qui ont fait l'actualité. Ce vendredi 16 juin, elle tient à faire honneur à la modestie d'un homme politique. "Ça n’arrive pas souvent, peut être une fois ou deux par siècle et encore ! Eh bien, c'est arrivé il y a quelques jours : un homme politique a fait son autocritique", souligne-t-elle. Cet homme, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste.

"Je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con", a-t-il déclaré, un moment très "fort" selon l'humoriste. "Quand je vous disais que c’était fort, c’est vraiment Faure. Avec cette saillie, Olivier Faure convoque tout à la fois Sartre, Céline et Camus. On est au cœur de l’existentiel. On est dans la finitude de l’homme, au plus profond du néant. Bref on est dans la philosophie", commente Sandrine Sarroche.

