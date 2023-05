ÉDITO - Climat : "Il faut faire crédit à Christophe Béchu d’avoir pris conscience de l’enjeu", dit Alba Ventura

Le gouvernement décide d'accélérer pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce lundi après-midi, Élisabeth Borne va présenter une série de mesures pour faire baisser les émissions de carbone et ce mardi, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu lance un grand plan pour préparer la France à un réchauffement massif. Pendant des décennies on a entendu des gens nous alerter, nous prévenir de la catastrophe : Haroun Tazieff que l’on prenait parfois pour un fou dans les années 70, jusqu’à Nicolas Hulot dont le film Le syndrome du Titanic date déjà de 2009, en passant par tous les rapports des experts du Giec.

On a un peu pris à la légère tous ces avertissements, mais on voit bien que tout se détraque. On le voit avec les incendies l’an dernier, l’enneigement qui n’est plus au rendez-vous, les signes de la sécheresse cette année. Tout cela commence à entrer dans les esprits parce qu’on l’éprouve vraiment. Mais on n’a pas totalement pris toute la mesure. D’où l’idée de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, d’une grande consultation à l’adresse des collectivités, des associations, du monde économique mais aussi de nous tous, particuliers. Une bonne idée qui consiste à poser un scénario et à chercher des solutions collectivement pour s’adapter.

C’est aujourd’hui que ça se prépare

Par exemple sur le sujet de l’eau et de la sécheresse. Avec le réchauffement on va avoir moins d’eau donc il va falloir apprendre à l’économiser ou à la partager. On va avoir des épisodes pluvieux plus violents donc des inondations plus violentes. Comment on se prépare à ça ? Une situation concrète : dans certains villages du sud de la France, (peut-être ailleurs aussi), on se pose par exemple la question des digues. Est-ce que l’on accepte de ne plus avoir de digues à certains endroits autour de rivières, ce qui veut dire que l’on accepte de petites inondations, afin d’éviter que l’eau bloquée par les digues ne prenne de la force et de la puissance et aille ravager un village et tuer des gens ?



Ce n’est pas de la fiction, c’est un exemple et c’est aujourd’hui que ça se prépare parce que ce sont des vies que l’on sauvera demain. Les communes sont en pointe pour en parler avec leurs habitants. Quand on part du principe qu’à horizon 2.100 la France va se réchauffer d’au moins 2 degrés et de 4 degrés au pire, voire plus, selon des climatologues, il faut prendre conscience que ça change tout. 4 degrés c’est 40 à 50 nuits tropicales à Lille et 90 nuits tropicales sur le pourtour méditerranéen, deux fois plus qu’aujourd’hui ! Ça change tout, ça change les cultures, les endroits où l’on peut construire, les modes de productions, notre industrie...

Quels sont les intérêts de ce plan

Le premier intérêt c’est la prise de conscience. Christophe Béchu le dit : "On est dans un déni". Lui le premier sans doute car ce n’est pas sur ses convictions écolos qu’il s’est fait connaitre, il disait qu’il n’était pas fan de l’éolien, et il n’était pas franchement pour l’interdiction des néonicotinoïdes. Mais comme tous ceux qui avancent avec la foi des convertis, il faut reconnaitre ou en tout cas lui faire crédit d’avoir pris conscience de l’enjeu. Et puis, surtout, ce qui est important c’est de montrer que tous ces sujets sont collectifs.

Est-ce qu’on consomme moins ? Est-ce qu’on continue mais autrement ? Est-ce qu’on arrose moins ou est ce qu’on change de mode de culture ? Et si on passe à l’électrique pour décarbonner : qui produit cette électricité ? Est-ce que le nucléaire peut être un sujet de consensus ? Tout ça, ce sont des sujets collectifs mais malheureusement ce sont bien souvent des sujets de conflits.

Donc il faut que l’on avance avec des compromis, pas de manière partisane, pas en estimant que tel parti est forcément dans le vrai et les autres irresponsables, pas en pensant qu’il faut absolument écraser l’adversaire. Ça c’est une question de démocratie et aussi d’action parce qu’il y a urgence. Notre vie est déjà extrêmement percutée par le phénomène du réchauffement climatique, alors imaginez celle de nos enfants.

