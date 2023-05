Sécheresse : Jean-Marc Jancovici vous explique pourquoi la pluie des derniers jours n'est pas suffisante

Ça ne vous aura pas échappé, il a plu cette semaine dans une bonne partie du pays, essentiellement dans la moitié nord. Mais pourtant le spectre de la sécheresse est toujours bien présent. Il ne faut pas confondre le court terme et le long terme. La pluie a fait énormément de bien à la végétation. Par contre, pour remplir les nappes phréatiques, il faut que la pluie percole jusqu'aux nappes et ça, soit ça prend du temps, soit il faut que la pluie ne soit pas captée par la végétation en surface et qu'il y en ait suffisamment pour que ça descende.

Traditionnellement, la période de recharge des nappes phréatiques, c'est l'hiver, quand la végétation ne pompe rien et par ailleurs, quand l'évaporation en surface est plus faible. Le problème, c'est que pour le moment, il pleut, mais il ne va quand même pas pleuvoir sans discontinuer pour les six mois qui viennent. Donc les problèmes risquent quand même de se manifester cet été, au moment où les nappes seront vraiment indispensables pour assurer la croissance des cultures, le maintien des arbres... Donc le fait que les nappes abordent le printemps en étant très basses, c'est quand même quelque chose d'inquiétant.



Une situation inquiétante en Espagne

Le Maroc a connu l'année dernière une sécheresse extrêmement importante. En Espagne, ça fait trois ans que les précipitations sont inférieures à la normale. Vous avez dans bon nombre de régions, des réservoirs qui abordent le printemps et l'été remplis au quart de leur capacité seulement. L'Espagne aujourd'hui, compense le problème transitoirement en pompant dans des nappes qui ne se réalimentent pas et en désalinisation de l'eau de mer. Mais tout ça a des limites et l'Espagne est un risque de désertification partielle.

La désertification peut arriver et peut gagner une partie du continent européen. Cela posera un problème à la population espagnole et la question qui se pose aussi, va être celle des mouvements de population à l'intérieur même de l'Europe. On en a vu pour des raisons économiques, entre l'Est et l'Ouest. Les Espagnols sont nos voisins, donc que va-t-il se passer si on commence à avoir une forme d'exode rural ou une forme d'exode en provenance de l'Espagne, parce que les conditions climatiques commencent à devenir vraiment très hostiles ?

