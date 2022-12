ÉDITO - Chantage à la sextape à Saint-Étienne : pourquoi Gaël Perdriau ne démissionne pas

Les appels à la démission se multiplient contre Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Jeudi 1er décembre, 25 élus du département de la Loire, ainsi que Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, tous deux candidats à la présidence de LR, ont réclamé son départ. Gaël Perdriau se comporte comme tous ces petits barons locaux qui se croient tout permis, sans foi ni loi.

Assis sur leur fauteuil, ils se pensent indétrônables. Ils ont des agissements d'ordre mafieux, ils se comportent comme des tyrans : Georges Frêche, ancien maire de Montpellier, Patrick Balkany, qui faisait régner l'ordre à Levallois, Serge Dassault à Corbeil-Essonnes... Des gens qui ont gouverné par la terreur, qui pratiquent une politique toxique où lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh bien vous le payez. C'est la politique comme on n'en veut plus.

Si ce qui lui est reproché est vrai et il y a des raisons de penser que c'est vrai, Gaël Perdriau devrait quitter son poste parce qu'il existe des enregistrements vidéo, audio, des témoignages...

Il peut rester maire

Cette affaire de sextape révélée par Médiapart, est une affaire dans laquelle Gaël Perdriau aurait fait chanter son ancien adjoint, trop ambitieux à son goût. Il existe aussi un enregistrement dans lequel Gaël Perdriau accuse Laurent Wauquiez de pédo-criminalité. Il a depuis reconnu que cette attaque était infondée. Tout cela devrait le conduire à partir.

C'est un homme qui utilise la calomnie, qui utilise la manipulation, qui salit le mandat de maire. D'ailleurs, il a déjà été exclu de son parti, Les Républicains. Mais pour l'instant rien ne l'oblige à démissionner. La manière dont il agit est indigne, on ne veut plus de cette politique, mais il peut rester maire. Il a été réélu par ses électeurs en 2020. Et puis, parce que la justice n'a pas tranché.

On pourrait se poser la même question sur Damien Abad, sur Adrien Quatennens... Il faudrait qu'il y ait une peine d'inéligibilité. Ou alors, il y a une chose qui pourrait le faire quitter son fauteuil de maire de Saint-Étienne : la démission de son conseil municipal. Le code électoral dit que si un tiers du conseil au moins démissionne, alors il est procédé à des élections anticipées.

