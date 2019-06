publié le 13/06/2019 à 01:10

Uber va une fois de plus innover. Le groupe américain s'apprête à tester la livraison de repas par drones, a annoncé mercredi 12 juin le leader de la réservation de voitures avec chauffeur, un concept qui combine le savoir-faire de son service Uber Eats et ses ambitions dans l'aérien.



L'annonce a été faite lors de son "sommet" Elevate organisé à Washington. Uber a expliqué avoir reçu l'accord des autorités pour tester auprès de vrais clients des livraisons dans la région de San Diego, au sud de la Californie (ouest). "Uber a une position unique pour se lancer dans ce défi car nous disposons du réseau de restaurants et de livreurs partenaires de Uber Eats ainsi que l'expérience et la technologie dans le domaine aérien de (notre division) Elevate", qui travaille entre autres sur de futurs "taxis volants", a expliqué Luke Fischer un des responsables de Uber Elevate.

Les drones ne remettront pas directement les repas aux clients mais les livreront dans des zones sécurisées, où un livreur Uber Eats viendra récupérer le cheeseburger ou les sushis pour les apporter au client. À terme, l'idée serait de faire atterrir les drones sur des voitures garées au plus près du client final. Uber a mis au point son propre système de contrôle aérien (baptisé Elevate Cloud Systems) qui servira à diriger les drones.

Un test préliminaire a déjà eu lieu avec McDonald's, a précisé le groupe, qui compte étendre son test grandeur nature à d'autres restaurants avant la fin de l'année.