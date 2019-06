publié le 20/06/2019 à 05:56

Quand des pompiers isolent leur caserne avec leurs vieilles tenues. Il fallait y penser. C'est un pompier du Berry qui a mis au point des panneaux isolants à partir de vieux vêtements. Car ces tenues sont faites avec des tissus particuliers, en fibre d'aramide viscose résistante au feu.

Donc le commandant Malassigné des sapeurs-pompiers du département de l’Indre a eu l'idée de les recycler. Il a une formation d’ingénieur et il se passionne pour les questions d'environnement. Sachant qu'un sapeur-pompier change en moyenne de tenue une fois par an, 240.000 combinaisons sont jetées chaque année en France, ce qui représente 500 tonnes de déchets qui sont enfouis dans des décharges.

Ce sont des tissus qui sont chers, autant les récupérer. Le commandant a contacté une entreprise spécialisée dans le recyclage des tissus à Lille, qui a mis au point une technique : les tenues sont déchiquetées, compactées et découpées en panneau de 60 centimètres par 1,20 mètre.

Deux casernes déjà équipées

Vingt combinaisons permettent de fabriquer 10 mètres carré d’isolant, posés entre deux plaques de placoplatre. Deux casernes ont depuis été isolées dans l'Indre. Cela permet une bonne isolation thermique et acoustique.

Le commandant pense déposer un brevet car ces panneaux pourraient être utilisés dans le bâtiment, ou même servir de bouclier thermique dans certaines entreprises. En effet, ils résistent jusqu'à 3.000 degrés.

Et parce qu'il voulait que son projet corresponde jusqu'au bout à l'esprit de solidarité des pompiers, le commandant Malassigné a fait appel pour récupérer partout en France les tenues au Relais, entreprise d'insertion. Ce qui permet de former et d'aider des personnes en situation d'exclusion.