Google va réaliser les premières livraisons par drone et double Amazon

publié le 03/05/2019 à 07:50

On en parle depuis des années, c'est en train de devenir une réalité : les livraisons par drone. Les autorités fédérales de l'aviation civile viennent de donner leur première autorisation mais pas à Amazon, le géant de la distribution. Elle a été accordée à son rival, Google pour un drone appelé Wing. Son premier vol est prévu avant la fin de l'année dans l'État de Virginie aux États-Unis. Il y a une course de vitesse entre ces deux géants du numérique qui misent énormément sur ces technologies qui pourraient révolutionner la distribution et donc le commerce.



Ce ne sont pas les drones qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, ce sont des sortes de cargos. Il n'est pas question de livrer un pack de lait mais plutôt des produits de haute valeur et légers comme des médicaments. Par ailleurs, le drone ne se posera pas mais laissera tomber, à faible hauteur, le paquet devant la porte de votre domicile. L'appareil de Google a des petites ailes, douze hélices pour le vol stationnaire et deux pour avancer.

L'autorité fédérale de l'aviation civile a participé aux tests et la ministre des Transports essayent de rassurer la population en expliquant que la sécurité restera la priorité. Il va falloir régler les questions de bruit, de circulation dans les airs pour qu'il n'y ait pas d'accident. Il faut passer du stade de l'expérimentation à celui de l'organisation du trafic, un peu comme au début de l'aviation civile commerciale il y a quelques dizaines d'années. Google a déjà mené 70.000 essais dont 3.000 livraisons en Australie.

Le début d'une nouvelle ère commerciale

Amazon mène aussi des essais dans des centres de développement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Autriche et en France. La première démonstration a eu lieu il y a deux ans. L'idée du géant de la distribution est d'assurer des livraisons en une demi-heure. Le modèle économique d'Amazon c'est : vous achetez sur le site et je vous livre avec le drone. Le modèle Google, lui, est différent : il veut être un taxi ou une fourgonnette à louer, ce qui signifie qu'il va démarcher des commerçants locaux.



Les compagnies qui développent ces drones soulignent l'intérêt environnemental. En effet, ces technologies fonctionnent avec des batteries, elles limitent le nombre de fourgons de livraison et de véhicules de particuliers qui n'utiliseraient plus leurs voitures pour acheter tel ou tel produit.