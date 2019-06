Discours de politique générale : un tournant social est-il possible ?

publié le 12/06/2019 à 10:35

Le Premier ministre donnera ce mercredi 12 juin dans l'après-midi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Tout le monde s'attend à un tournant social et éventuellement écologique. Ce tournant est-il possible, concevable et en a-t-on les moyens ?



"La France est le pays numéro 1 mondial des dépenses sociales", rappelle l'économiste Marc Touati, donc "on peut encore augmenter ces dépenses sociales mais pour quels résultats ?", s'interroge-t-il. "Si on avait derrière une croissance forte, une baisse forte du chômage, ça fonctionnerait mais malheureusement ce n'est pas le cas", indique-t-il. "Il faut mieux allouer cette dépense", estime Marc Touati.

"Les trois quarts de la dépense publique va directement au privé" via "les prestations sociales, les retraites, les remboursements de médicaments, les aides aux entreprises", déclare Christophe Ramaux, enseignant à l'université de la Sorbonne à Paris, membre des Économistes atterrés. "La question qui se pose c'est celle de la reconstruction", "il faut cesser d'apeurer le citoyen de la dette publique", considère-t-il.

"Il faut s'attaquer à la finance, au libre échange, au poids exorbitant de la finance qui écrase nos entreprises, qui nous mène de crise en crise, voilà une véritable réforme qu'il faudrait faire pour prendre un authentique tournant social", selon Christophe Ramaux.