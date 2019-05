publié le 14/05/2019 à 09:50

Les deux soldats des forces spéciales tués lors de la libération de deux otages français au Burkina Faso étaient en mission pour combattre "l'ennemi" jihadiste, pas seulement pour sauver des vies humaines. C'est le message du chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre.



Les deux commandos marine Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, ont été tués lors d'une opération menée pour libérer les deux otages au Burkina voisin dans la nuit du 9 au 10 mai. Un hommage national est rendu, ce mardi matin aux Invalides, à Paris, en présence d'Emmanuel Macron.



"La mission de ces militaires d'élite c'est de combattre l'ennemi terroriste, c'est pas spécifiquement d'aller libérer des otages", a souligné le général François Lecointre, à l'antenne de RTL ce mardi 14 mai. Patrick Picque et Laurent Lassimouillas avaient été enlevés le 1er mai et leur guide Fiacre Gbédji abattu, lors d'un safari dans le nord du Bénin, une zone déconseillée par le ministère des Affaires étrangères.

Suivez l'hommage national minute par minute

10h07 - Actuellement sur le pont Alexandre III, le cortège est salué par la foule par des applaudissements. "C'est un mouvement spontané qui est très beau et plein de sens. C'est un sentiment national de souvenirs et d'amitié", explique à M6 un militaire venu rendre hommage aux membres des forces spéciales



10h04 - Le cortège s'apprête à franchir le pont Alexandre III, sous les yeux des Français venus pour rendre hommage à Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans.



10h01 - Stéphanie a tenu à venir rendre hommage aux militaires. Elle se confie à M6 : "C'est important d'être là pour les familles des victimes. Il y a une grosse émotion, une grosse boule au ventre". La semaine dernière, elle était en vacances dans l'Aude et a tenu à rendre hommage à Arnaud Beltrame, décédé lors de l'attentat de Trèbes en mars 2018.



9h54 - C'est le troisième hommage national, donné par Emmanuel Macron, aux Invalides pour des hommes tombés pour la France. "Cette tradition d'hommage citoyen aux soldats tombés au combat, sur le plus beau pont de la capitale française, est relativement récente", note l'AFP. Elle remonte à 2011, à l'initiative d'associations d'anciens combattants et du gouverneur militaire de Paris, alors que l'armée française était déployée en Afghanistan.

9h50 - Bonjour et bienvenue sur ce live pour suivre en direct l'hommage national rendu à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux militaires tués au Burkina Faso.