publié le 14/05/2019 à 08:08

La France rend un hommage national, ce mardi 14 mai, à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux commandos de Marine tués en libérant des otages au Burkina Faso. Leurs cercueils, recouverts du drapeau tricolore, traverseront d'abord la Seine sur le pont Alexandre III, où "tous ceux qui veulent saluer une dernière fois les militaires pourront venir se recueillir", a indiqué le ministère des Armées.



Invité à l'antenne de RTL, le général François Lecointre est revenu sur le déroulé des événements qui ont permis de lancer l'assaut pour libérer les deux otages français. "La décision (d'Emmanuel Macron, ndlr) a été très rapide. Le feu vert est donné après un temps de réflexion, une demi-heure", raconte-t-il.



"Ce qui est extraordinaire dans cette opération, c'est la saisie de l'opportunité. C'est l'extrême rapidité de la prise de décision à partir du moment où on a le renseignement, le renseignement se précise et où le politique au plus haut niveau, le président de la République assume le risque, la charge morale et psychologique de dire : 'Oui je vous engage. Et je ne vais pas prendre de longues heures pour y réfléchir et je ne vais pas prendre de longues journées pour que vous me présentiez une planification complexe'", explique le chef d'État-Major des armée.

François Lecointre poursuit : "Il y a une relation à la fois de confiance. Il y a une réaction d'audace qui permet la saisie d'opportunité".