publié le 14/05/2019 à 05:19

La France s'apprête à rendre un hommage national. Lors d'une cérémonie dans la cour des Invalides, en présence d'Emmanuel Macron, la mémoire de Cédric de Pierrepont, 33 ans et Alain Bertoncello, 28 ans, deux commandos de Marine tués en libérant des otages au Burkina Faso, va être saluée.



La cérémonie n'étant pas ouverte au public, c'est sur un écran géant que les personnes qui le souhaitent pourront suivre cet hommage, qui débutera par le passage du cortège funèbre sur le Pont Alexandre III à partir de 10 heures avant de rejoindre le célèbre édifice parisien.

Peu après 11 heures, les deux cercueils, recouverts du drapeau tricolore et portés par leurs camarades du commando Hubert, sortiront de la cathédrale Saint-Louis et seront déposés dans la cour d'Honneur des Invalides.

Les cercueils reliés par une sangle de vie

Symbole très fort, les deux cercueils seront alors reliés avec une sangle de vie, utilisée notamment par les nageurs de combat en plongée. La destinée de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sera alors unie à jamais dans la mort.



Aux côtés des familles et d'Emmanuel Macron, les plus hautes autorités civiles et militaires assisteront à cet hommage national. Dans un discours, le chef de l'État saluera le sacrifice de deux commandos qui seront faits chevaliers de la Légion d'Honneur, à titre posthume, avant que ne résonne la sonnerie aux morts, la Marseillaise et le Bagad de Lann Bihoué.

