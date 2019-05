publié le 13/05/2019 à 07:00

Ils s'appelaient Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Nés respectivement en 1986 et 1991, ces deux soldats, membres du commando Hubert, ont perdu la vie lors de l'opération de libération des deux otages français au Burkina Faso.



Léa, la compagne d'Alain Bertoncello, a dressé le portrait d'un homme "joyeux, souriant et drôle". "C'était un homme parfait et c'était mon soleil", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

Malgré la tristesse indescriptible qu'elle ressent aujourd'hui, cette jeune militaire évoque malgré tout la réussite de cette mission. "Il était conscient des dangers encourus, il était prêt physiquement et mentalement. Il a accompli cette mission jusqu'au bout et c'est donc une mission réussie malgré sa disparition et celle de Cédric", assure-t-elle.

Fière de son compagnon, elle assure qu'il était prêt à aller au bout de cette opération menée au Burkina Faso. "Je pense que si c’était à refaire, il le referait, dit-elle. C’est un héros pour tout le monde et j’espère que la France n’oubliera jamais ce qu’il a fait. Il a donné sa vie pour la France".



Les deux otages français, ainsi que leur guide, avaient disparu le mercredi 1er mai dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin. Trois jours plus tard, le corps de leur accompagnateur avait été retrouvé sans vie.