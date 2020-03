Agnès Pannier-Runacher, 44 ans, était directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances

Agnès Pannier-Runacher, 44 ans, était directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Crédits : CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP | Date :

Marlène Schiappa est l'une des figures les plus médiatisées du gouvernement Macron

Marlène Schiappa est l'une des figures les plus médiatisées du gouvernement Macron Crédits : VILLARD/SIPA | Date :

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérard Darmanin

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérard Darmanin Crédits : ERIC PIERMONT / AFP | Date :

et AFP

publié le 12/03/2020 à 06:12

Le premier tour des élections municipales aura lieu ce 15 mars. Parmi les milliers de candidats en France, dix d'entre eux font partie du gouvernement et jouent ainsi une bonne part de leur crédit. Et une règle a d'ores et déjà été fixée par le Premier ministre Édouard Philippe : s'ils sont élus, ils devront choisir entre leur poste au gouvernement et leur mandat de maire.

Édouard Philippe justement. Il est candidat au Havre, ville dont il a été maire de 2010 à 2017.Le Premier ministre a déjà annoncé qu'il ne siégerait à l'hôtel de ville qu'une fois son bail à Matignon expiré. Selon un récent sondage, il est crédité de 42% d'intention de vote au premier tour devant le communiste Jean-Paul Lecoq (25%) et l'écologiste Alexis Deck (16%).

Cependant, une hypothétique union de la gauche au 2e tour, le niveau d'abstention et la puissance du vote sanction constituent autant d'inconnues pour le chef du gouvernement.

Gérald Darmanin, favori à Tourcoing

Un autre ministre est en tête de liste : Gérald Darmanin à Tourcoing (Nord). Le ministre de l'Action et des comptes publics, déja maire de cette ville entre 2014 et 2017, semble avoir toutes ses chance face au Rassemblement national et à une gauche fracturée.

Enfin, le ministre de la Culture Franck Riester, testé positif au coronavirus il y a quelques jours, est en tête de liste à Coulommiers (Seine-et-Marne) dont il a été maire de 2018 à 2017. Rappelons qu'il avait été élu au premier tour en 2014 (67%) contre trois listes. Pour les législatives.

Sept autres ministres seront présents à divers échelons sur des listes. Ainsi, on retrouve aussi le ministre chargé des Collectivités territoriale Sébastien Lecornu à la troisième place de la liste "Générations Vernon" dans la ville du même nom, dans l'Eure. Jean-Baptiste Djebarri, secrétaire d'État aux transports, figure, lui, en huitième position à Limoges.

Plusieurs membres du gouvernement à Paris

À Paris, où l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn se présente pour être maire de la Ville, on retrouve la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa en deuxième position de la liste LREM dans le XIVe arrondissement et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat à l'économie, à la 7e place de la liste LREM dans XVIe arrondissement.



Du côté de la petite couronne, Gabriel Attal, secrétaire d'État à l'Education figure en deuxième position sur la liste La République en Marche de Vanves (Hauts-de-Seine).



Geneviève Darrieussecq, qui a dirigé Mont-de-Marsan de 2008 à 2017, sera n°4 de la liste du MoDem tandis que le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau est présent sur l'unique liste du village de Marchenoir (Loir-et-Cher) où il est élu depuis 1995.

Plusieurs ministres ont renoncé

Certains ministres, pressenties pour être sur des listes municipales, ont finalement renoncé. C'est le cas d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, dont on croyait qu'elle présenterait à Montrouge (Hauts-de-Seine), et Adrien Taquet, chargé de la Protection de l'enfance) dont le coeur balançait entre Asnières et Colombes (Hauts-de-Seine).