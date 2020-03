Municipales 2020 : près de la moitié des Français indécis à 5 jours du scrutin

publié le 10/03/2020 à 15:18

Si on quitte un peu la crise du coronavirus, qui pourrait dissuader de nombreux Français d'aller voter, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup d'indécis. 45 % de Français ne savent toujours pas pour qui ils vont voter, d'après un récent sondage, et cela se vérifie dans les rues de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.

Voilà de quoi rassurer les candidats outsiders : la campagne n'est pas terminée, beaucoup d'électeurs hésitent encore. "Il y a beaucoup de listes indépendantes, de listes pour l'écologie, mais en réalité, on ne trouve pas", confie un parent à RTL. Toutes les professions de foi ne sont pas encore arrivées dans les boîtes aux lettres.

Cette indécision pourrait bien se transformer en abstention ou en vote sanction contre la politique du gouvernement. "La loi sur les retraites a été négociée de manière pas très démocratique, explique une électrice. C'est tentant de se dire qu'on va poser un mécontentement." Pour cette électrice, restent tout de même six listes à départager.