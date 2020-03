Municipales 2020 : la moitié des Français veulent réélire leur maire

et AFP

publié le 09/03/2020 à 21:04

Les maires sortants seraient fortement plébiscités par les électeurs français. Tel est le constat apporté par un sondage OpinionWay publié ce lundi 9 mars, qui montre que la moitié des Français (50%) pensent réélire leur maire, ou s'il ne se présente pas, voter pour le candidat qu'il soutiendra. À six jours du premier tour des élections municipales, ce chiffre est stable par rapport à la précédente enquête réalisée en septembre 2019.

La majorité des électeurs se montrent satisfaits du bilan du maire sortant. 65% des sondés estiment en effet que le travail accompli depuis 2014 est "excellent ou bon" tandis que 32% le jugent "médiocre ou mauvais", d'après cette étude. 44% des interrogés disent vouloir voter pour un autre candidat.

60% des personnes sondées pensent participer au scrutin, ce qui marque une hausse de l'intérêt pour cette élection de 12% par rapport à septembre 2019. Pour rappel,le taux de participation aux élections municipales de 2014 était de 63,6%. Enfin, ce sondage montre que les sujets auxquels les élus devront s'atteler en priorité sont la sécurité des biens et des personnes (pour 39% des sondés), le maintien et la qualité des services publics (pour 36%), la gestion budgétaire (pour 34%) et la propreté (34%).

Cette enquête a été réalisée en ligne les mercredi 26 et jeudi 27 février auprès de 1.001 personnes de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,5 à 3 points.