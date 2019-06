publié le 03/06/2019 à 20:49

La démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, annoncée hier soir, est une décision complètement inévitable. S'il s'était obstiné, s'il s'était barricadé, comme il aurait pu le faire au sein du donjon de l'appareil des Républicains, il aurait été le fossoyeur et de LR et de lui-même. Parce qu'en réalité, c'est lui le principal responsable de l'échec aux élections puisqu'il en a choisi le candidat et la ligne.



C'est également sa personnalité qui est en cause, son insincérité. Le paradoxe de cette campagne de LR, copilotée par François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez, c'est que l'un était trop sincère et l'autre pas assez.

S'il sera extrêmement difficile au parti de se relever de cet échec, ça n'est jamais tout à fait impossible, si l'on tient compte de tous les précédents historiques, parmi lesquels le Général De Gaulle, qui politiquement n'existait plus en 1953 et qui revenait en majesté en 1958, ou bien les socialistes, morts deux fois.

Plus qu'un chef de parti, LR doit trouver son candidat à la présidentielle

Et si l'on ne peut jamais dire jamais, reste qu'il faut certaines conditions. Il faut d'abord qu'Emmanuel Macron échoue, que Marine Le Pen soit maladroite, ce qu'elle n'a pas été depuis les "gilets jaunes", il faut donc qu'elle le redevienne du point de vue de LR.



Il leur faut également un président. Mais que ce soit Éric Woerth ou Bruno Retailleau, ils ne manquent pas d'élus qui en ont le niveau. Seulement, ce dont ils ont besoin, c'est d'un candidat à l'élection présidentielle pour l'année prochaine.

Partout en Europe, la droite classique a de grandes difficultés à posséder une identité Alain Duhamel





Cependant, si LR on est arrivé là aujourd'hui, ce n'est pas uniquement à cause des erreurs de Laurent Wauquiez. C'est avant tout parce que le gaullisme est entré dans l'Histoire, mais qu'il est sorti de la politique. Les Républicains ne sont donc plus des héritiers du gaullisme, une grande différence par rapport à d'autres périodes.



D'autre part, la Ve République est cannibale. La combinaison, d'une part d'un système ultra-présidentiel, et d'autre part du scrutin majoritaire fait qu'il y a deux forces privilégiées au détriment de toutes les autres.



Enfin, comme on l'a vu à l'occasion des élections présidentielles, partout en Europe, en France mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne, la droite classique a de grandes difficultés à posséder une identité et à présenter un projet spécifique. C'est donc le cas de LR.