publié le 03/06/2019 à 14:02

"Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires". C'est par ses mots que Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains depuis 2017, a annoncé sa démission ce dimanche 2 juin, comme l'avaient fait ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy en 1999 et Jean-François Copé en 2014. Ce choix fait suite au score historiquement faible de la droite aux élections européennes (8,48%). Mais au-delà de ce résultat, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ne faisait pas l'unanimité au sein même de sa famille politique.



Dès le lendemain de sa prise de fonction en décembre 2017 après avoir remporté haut la main la tête du parti, l'une des figures emblématiques des Républicains, Xavier Bertrand, claque la porte. La première défection d'une longue série mais Laurent Wauquiez n'y prête pas attention, sans doute aveuglé par des militants de plus en plus radicaux.

Six mois plus tard, c'est Virginie Calmels, numéro 2 du parti, qui tire à boulets rouges sur son président qu'elle juge trop sectaire avant d'être virée au pied levé. Un départ qui n’arrange pas sa popularité, déjà plombée par l'affaire de l'EM Lyon où un enregistrement pris à son insu dévoile qu'il tacle tous ses confrères, de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse. Une bourde ennuyeuse quand on prétend jouer les arbitres et les rassembleurs du parti à l'avenir. Il aura tenu un an, cinq mois et vingt-trois jours.