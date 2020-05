Déconfinement : "On a l'habitude de chercher des solutions", dit Karl Olive, le maire de Poissy

et Thomas Pierre

publié le 05/05/2020 à 09:04

Comment réussir la délicate rouverture des écoles ? Pour bon nombre de maires, qui ont décidé du retour des enfants en classe le 11 mai, l'heure est à la préparation d'une opération qui mélange à la fois éducation et santé. "Nous, les maires, on a l'habitude de chercher des solutions à chaque problème", assure sur RTL Karl Olive, le maire de Poissy, dans les Yvelines, qui reçoit la visite du président de la République ce mardi 5 mai.

"Il y a un mois, à la minute où on a parlé confinement, les soignants ont plongé sans se poser de questions pour sauver des vies" rappelle l'élu divers droite. "Depuis un mois et demi, dans le groupe scolaire Ronsard à Poissy, nous accueillons les enfants du personnel soignant et ça se passe très bien", explique-t-il.

Pour Karl Olive, l'ouverture des écoles doit-elle donc se faire "quoi qu'il en coûte", pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron ? "Quoi qu'il en coûte pour anticiper au mieux les conditions sanitaires", affirme le maire de Poissy qui veut répondre à plusieurs équations. Déjà, "la fracture sociale que prennent nos populations fragiles en pleine figure. D'un autre côté, ces parents qui vont reprendre l'activité, qui souvent, travaillent ensemble".

"Sur la base du volontariat"

Et puis, "il y a cette nécessité de faire repartir l'économie, étant entendu que c'est sur la base du volontariat et que tout ce qui doit être anticipé l'a été dans nombre de communes, et pas seulement à Poissy", explique son maire qui détaille la rouverture échelonnée des classes dans sa ville.

"Nous allons démarrer la semaine prochaine, encore une fois sur la base du volontariat sur les quartiers populaires avec quatre niveaux grande section, CP, CE1 et CE2. Dans les autres quartiers, grandes sections, CP et CE2", précise-t-il. "Cela va représenter à peine 20% des effectifs traditionnels. Et puis, nous ajusterons. Encore une fois, il faut que nous agissions".